Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması: Görüşeceğiz!

Beşiktaş'a imza atması beklenen Mircea Lucescu geleceği konusunda açıklama yaptı ve muhtemelen siyah beyazlılarda göreve başlayacağını söyledi.

"HENÜZ ANLAŞMA YOK GÖRÜŞMEDEN SONRA BELLİ OLACAK"

Rumen teknik adam henüz anlaşma olmadığını da sözlerine eklerken, "Tabi henüz anlaşma yok. Bu görüşmeden sonra netlik kazanacak. Anlaşma sağlanıp sağlanmadığını görüşmeden sonra göreceğiz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN LUCESCU AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise Lucescu hakkında, "Shakhtar'daki yapılanmaları biliyoruz, Lucescu'dan o yönde futbol aklı olarak faydalanmak istiyoruz. Sergen Yalçın'ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız, İstanbul'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız" ifadelerini kullanmıştı.