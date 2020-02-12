Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması: Görüşeceğiz!

'dan açıklaması: Görüşeceğiz!

'a gelerek 'a imza atması beklenen geleceği konusunda açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan tecrübeli teknik adam Başkan ile görüşeceğini ve futbola geri dönme olasılığından bahsetti.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 18:21 ABONE OL
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması: Görüşeceğiz!

Beşiktaş'a imza atması beklenen Mircea Lucescu geleceği konusunda açıklama yaptı ve muhtemelen siyah beyazlılarda göreve başlayacağını söyledi.

"HENÜZ ANLAŞMA YOK GÖRÜŞMEDEN SONRA BELLİ OLACAK"

Rumen teknik adam henüz anlaşma olmadığını da sözlerine eklerken, "Tabi henüz anlaşma yok. Bu görüşmeden sonra netlik kazanacak. Anlaşma sağlanıp sağlanmadığını görüşmeden sonra göreceğiz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN LUCESCU AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise Lucescu hakkında, "Shakhtar'daki yapılanmaları biliyoruz, Lucescu'dan o yönde futbol aklı olarak faydalanmak istiyoruz. Sergen Yalçın'ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız, İstanbul'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'taki görevi belli oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması: Görüşeceğiz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN