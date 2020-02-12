Mircea Lucescu'nun sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş'ta kulübe futbol aklı olarak getirilmesi için anlaşılan Mircea Lucescu'nun gelişi yaşadığı soğuk algınlığı nedeniyle birkaç gün gecikti. Deneyimli teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul'da Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp göreve başlayacağı öğrenildi. Lucescu kulübün profesyonel olarak yeniden yapılanması ve kadro planlaması üzerine çalışacak. İlk etapta 5-6 ay süreyle kendisini ve mevcut yapının durumunu ölçecek olan 74 yaşındaki Lucescu, bu süreçte yönetimin planlarına yardım edecek.

100 OYUNCULUK LİSTE HAZIR

Lucescu ile uzun süreli sözleşmeden ziyade kendisinin isteğine yönelik çalışma olacağı kaydedildi. İki ay önce ameliyat olan ve Haziran'a kadar çalışması doktor tarafından uygun görülmeyen tecrübeli ismin, sağlık durumunu da ölçeceği ve buna göre daha uzun vadeye karar vereceği belirtildi. Rumen futbol adamının 100'e yakın yabancı oyuncu ve çok sayıda yerli futbolcuların olduğu listeyle görevine başlayacağı kaydedildi. Listede Avrupa'daki gurbetçiler ve G.Amerika ağırlıklı yabancıların bulunduğu, genç yaş kategorilerinden tecrübeli isimlere kadar geniş bir portföyün olduğu belirtildi.