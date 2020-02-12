Penaltısız tek lider Sivasspor

Başakşehir karşılaşmasında Geal Clichy'nin elle oynaması sonrası penaltı kararının çıkmamasına Sivasspor camiasından tepkiler yağmıştı. Ligde liderlik koltuğunda oturan ve bu sezon penaltı golü bulunmayan kırmızı-beyazlılar, Avrupa'da da bu alanda bir ilki devam ettiriyor. Rıza Çalımbay'ın ekibi, tek bir penaltı golü bile atmadan liderliğini sürdürürken,
Avrupa'nın 25 ligi içerisinde liderler arasında penaltı atmayan tek takım durumunda bulunuyor. Fransa'dan PSG ve Yunanistan'dan Olympiakos'un 8'er penaltıyla ilk sırada
yer aldığı listede, İnter (İtalya), Salzburg (Avusturya), Kızılyıldız (Sırbistan), Slavia Prag (Çekya) ve Kukesi (Arnavutluk) 7'şer penaltı golüyle bu iki ekibi takip etti.
VAR'DA YABANCI HAKEM OLSUN
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-1 biten Başakşehir maçında görev yapan hakemlere tepki gösterdi. Clichy'nin eline çarpan topta penaltı verilmesi gerektiğini söyleyen Çalımbay, "Bunu VAR'da yüzde 100 görmeleri lazım. Eğer o anda VAR'ın başında hakem varsa görürdü herhalde, belki yerinde yoktu, belki daldı gitti. Bence VAR hakemlerini yabancı yerden getirsinler. Kimsenin canı yanmasın
" dedi.