Penaltısız tek lider Sivasspor

BUGÜN NELER OLDU

Başakşehir karşılaşmasında Geal Clichy'nin elle oynaması sonrası penaltı kararının çıkmamasına Sivasspor camiasından tepkiler yağmıştı. Ligde liderlik koltuğunda oturan ve bu sezon penaltı golü bulunmayan kırmızı-beyazlılar, Avrupa'da da bu alanda bir ilki devam ettiriyor.Avrupa'nın 25 ligi içerisinde liderler arasında penaltı atmayan tek takım durumunda bulunuyor.yer aldığı listede, İnter (İtalya), Salzburg (Avusturya), Kızılyıldız (Sırbistan), Slavia Prag (Çekya) ve Kukesi (Arnavutluk) 7'şer penaltı golüyle bu iki ekibi takip etti.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-1 biten Başakşehir maçında görev yapan hakemlere tepki gösterdi. Clichy'nin eline çarpan topta penaltı verilmesi gerektiğini söyleyen Çalımbay, "" dedi.