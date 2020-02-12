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Tecrübeli kaleci 'tan cevabı!

2014-2015 sezonunda 'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli milli kaleci Galatasaray sorusuna yanıt verdi. Bolat, "Eğer reddedemeyeceğim bir teklif olursa gidebilirim. Bunu düşüneceğim. Ancak bu teklif çok iyi olmalı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 20:37 ABONE OL
Tecrübeli kaleci Sinan Bolat'tan Galatasaray cevabı!

Antwerp'de mutlu olduğunu söylenen Sinan Bolat, "Şu anda Belçika'da mutluyum. Burada olmak istiyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Tabi ki şu an bunu söylediğim için geleceğin neler göstereceğini bilemeyiz. Sölyediğim gibi reddedemeyeceğim bir teklif gelirse neden olmasın. Hiçbir seçeneği gözardı etmiyorum." dedi.

"TEKLİF ÇOK İYİ OLMALI"

Galatasaray'la ilgili soruya yanıt veren Sinan Bolat, "Eğer reddedemeyeceğim bir teklif olursa yurt dışına gidebilirim. Bunu düşüneceğim. Ancak bu teklif çok iyi olmalı" ifadelerini kullandı.

Belçika'da Antwerp takımının formasını giyen Sinan Bolat, bu sezon ligde 22 maçta oynadı ve kalesinde 26 gol gördü.

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Tecrübeli kaleci Sinan Bolat'tan Galatasaray cevabı!
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