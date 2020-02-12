TFF'den Beşiktaş için olağanüstü toplantı

Göztepe'ye
2-1 kaybeden Beşiktaş'ın maçta kural hatası olduğu iddiasıyla yaptığı başvuru için TFF yarın olağanüstü toplanacak ve son karar verilecek.
Müsabakanın tekrar edilmesini isteyen Beşiktaş yönetimi, IFAB'ın da bu yönde verdiği raporu TFF'ye bildirmişti. Maçta skor 1-1 iken hakem Hüseyin Göçek, Boyd'un sakatlığı sonrası topu son sahibi olan Beşiktaş'a değil Göztepe'ye vermiş, devam eden pozisyonda ise İzmir ekibinin golü gelmişti.
ÇEBİ DOKTORA RAĞMEN İŞBAŞINDA
Dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Riva'da Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Doktorunun birkaç gün daha evde dinlenmesi gerektiği yönündeki uyarılarına rağmen işbaşı yapan Çebi'nin, "Katılmak zorundayım. Yoğun bir gündem var. Beşiktaş'ın haklarını savunmalıyız" dediği öğrenildi. Ağrıları devam eden Çebi, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile başvuruların durumunu konuşmak adına bizzat görüşme gerçekleştirdi.