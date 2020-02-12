TFF'den Beşiktaş için olağanüstü toplantı

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Göztepe'ye2-1 kaybeden Beşiktaş'ın maçta kural hatası olduğu iddiasıyla yaptığı başvuru içinMüsabakanın tekrar edilmesini isteyen Beşiktaş yönetimi, IFAB'ın da bu yönde verdiği raporu TFF'ye bildirmişti. Maçta skor 1-1 iken hakem Hüseyin Göçek, Boyd'un sakatlığı sonrası topu son sahibi olan Beşiktaş'a değil Göztepe'ye vermiş, devam eden pozisyonda ise İzmir ekibinin golü gelmişti.Dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Riva'da Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Doktorunun birkaç gün daha evde dinlenmesi gerektiği yönündeki uyarılarına rağmen işbaşı yapan Çebi'nin, "Katılmak zorundayım. Yoğun bir gündem var. Beşiktaş'ın haklarını savunmalıyız" dediği öğrenildi. Ağrıları devam eden Çebi, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile başvuruların durumunu konuşmak adına bizzat görüşme gerçekleştirdi.