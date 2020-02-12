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'da sakatlık şoku!

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Karadeniz ekibinde Sivas maçı öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Takımın file bekçisi Erce Kardeşler'in sol dizinde ödem, Ekuban'ın da sol arka adalesinde gerilme, pubis kemuk ödemi, sol ayak başparmağında ödem tespit edildi. Kulüp doktoru Hakan Ayaz açıklamasında Yusuf Sarı'nın da durumuna değinirken oyuncunun sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ITB sorunu olduğunu açıkladı. Üç futbolcunun da tedavi süreci hemen başlarken, Sivas karşılaşmasına kadar durumlarına daha da detaylı bakılacak. Üç oyuncunun da kupada oynatılmayacağı ve riske edilmeyeceği öğrenildi.
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Trabzonspor'da sakatlık şoku!
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