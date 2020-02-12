VAR’a çok giden hakemin siciline kötü puan

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine dün Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe'den hiçbir yetkilinin gelmediği toplantıda, Kayserispor ve Konyaspor ise başkan düzeyinde katılım yapmadı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden birer kişinin de katıldığı toplantıda, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de hazır bulundu.
VAR'IN EKSIKLERI VAR BILIYORUZ!
TOPLANTININ ilk bölümünde dev barkovizyon önünde Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek
sunum yaptı. 2 saate yakın hakemler ve VAR hakkında açıklama yapan MHK cephesinden başkanlara şu mesajlar verildi:
GENÇ
hakemlere görev vermeye başladık. Buna kararlılıkla devam edeceğiz. Sizler de bu uygulamaya destek verin.
HER
hakemin her takımın maçını yönetmesi konusunda öncelikli davranılıyor. Bu konuda geri adım atmayacağız.
HAKEMLERE yönettikleri karşılaşmalara göre ödül ve ceza uygulaması var.
VAR
uygulaması nicelik olarak tamam ama nitelik olarak eksikleri bulunuyor.
50 KİŞİDEN GÖRÜŞ ALIYORUZ
MAÇLARDAN
sonra tartışmalı pozisyonlar için 50 civarı eski hakem ve gözlemciden
görüş isteniyor ve pozisyon ile alakalı genel bir kanaat ortaya konuyor.
HAKEMLER
örgütlü şekilde asla hata yapamaz. Bu suçlamaları kabul edemeyiz.
Hakemin verdiği karar nihaidir.
YENİ
sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda görülen kartlarla ilgili sorun kalkacak.
HAKEMLER
maç içerisinde VAR'a gitme sayısına göre olumsuz sicil puanı alıyor.
GRİ
pozisyonlarda VAR'a gidilmemesi uygun görülüyor.
VAR
kayıtları açıklanırsa kaos olur. Bu nedenle açıklanmayacak.
Tüm bu açıklamalarla ilgili kulüp başkanları da görüşlerini belirttiler ancak genel anlamda bir itiraz olmadı.
ÖZDEMİR: BIRAKMAYACAĞIM
TOPLANTININ ikinci bölümünde ise TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticiler, başkanlarla fikir alışverişinde bulundu. Ana konular lisans talimatı ve ırkçılık sorunu oldu. İstifa iddialarına açıklık getiren Başkan Özdemir, şu mesajları verdi:
NE
konuşulduğu hiç umurumda değil. Beni istifaya davet ettiler ama ben işimi yapıyorum.
LISANS
ve transfer konusunda kulüplere ceza uygulamasına önümüzdeki sezon başlanacak.
LISANS
Kurulu, 30 Nisan- 31 Mayıs
tarihleri arasında
çalışmalarını tamamlayacak ve 31 Mayıs'ta
kulüplerin harcama
limitleri açıklanacak.
EĞER
limit artırımı konusunda 18 kulüp birden ıslak imza getirirse
federasyon, o günün şartlarına göre durumu değerlendirir.
KULLANILAN
kredilerin faizi konusunda tekrar bir değerlendirme olabilir
GUİLHERME İÇİN NET CEVAP
YENİ Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, toplantıda Guilherme'nin Trabzonspor'a transferiyle ilgili "Hiç etik olmadı, üzüldük" dedi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da "Biz sadece prosedür neyse onu uyguladık. TFF yönetimi ve hukukçular da burada. Yanlış bir şey mi yaptık" diye sordu. Federasyon yöneticileri de "Oyuncunun lisansı çıktıysa sorun yok demektir" yanıtını verdi.
'BUNU NASIL VERMEZSİNİZ'
TOPLANTIDA tartışmalı pozisyonlar izletilirken, Sivasspor- Başakşehir maçındaki penaltı pozisyonu da gösterildi. Başakşehirli Clichy'nin ceza sahası içinde elle temas ettiği an için 50 kişilik eski hakem ve gözlemcilerden oluşan grubun %88 ile "Penaltı değil" yorumu yaptığı ifade edildi.
Bunun üzerine Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Buna nasıl penaltı vermezsiniz? Clichy topu alıp dışarı kadar götürdü. Penaltı verilmesi için daha ne olması gerekiyor"
diye konuştu.
BİZİM POZİSYONLAR NEDEN GÖSTERİLMEDİ?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de ligin 16. haftasında F.Bahçe ile karşılaştıkları maçta Serdar Aziz'in, Vida'yı düşürdüğü pozisyonun
izletilmemesine tepki göstererek, "Bizim pozisyonlar nerede" diye sordu.
KOÇ 'TOPLANTININ SELAMETİ' İÇİN...
F.BAHÇE'DEN toplantıya katılım olmadı. Kulüpler Birliği Başkanı Sepil, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini aradığını belirterek, "Sayın Koç, şu ortamda toplantının selameti açısından kendisinin katılmasının iyi olmayacağını ifade etti" dedi.