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VAR’a çok giden hakemin siciline kötü puan

1- Gençlere şans veriyoruz. Sizler de bu uygulamaya destek olun. 2- Gri pozisyonlarda VAR’a gidilmemesini istiyoruz. 3- Kayıtların açıklanması kaos yaratır. 4- Hakemler maç içerisinde VAR’a gitme sayısına göre olumsuz sicil puanı alıyor. 5- Hakemlerimiz örgütlü şekilde asla hata yapamaz. Bu suçlamayı kabul etmemiz mümkün değil

TANER KARAMAN Futbol
Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
VAR’a çok giden hakemin siciline kötü puan
Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine dün Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe'den hiçbir yetkilinin gelmediği toplantıda, Kayserispor ve Konyaspor ise başkan düzeyinde katılım yapmadı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden birer kişinin de katıldığı toplantıda, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de hazır bulundu.

VAR'IN EKSIKLERI VAR BILIYORUZ!
TOPLANTININ ilk bölümünde dev barkovizyon önünde Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek sunum yaptı. 2 saate yakın hakemler ve VAR hakkında açıklama yapan MHK cephesinden başkanlara şu mesajlar verildi:
GENÇ hakemlere görev vermeye başladık. Buna kararlılıkla devam edeceğiz. Sizler de bu uygulamaya destek verin.
HER hakemin her takımın maçını yönetmesi konusunda öncelikli davranılıyor. Bu konuda geri adım atmayacağız.
HAKEMLERE yönettikleri karşılaşmalara göre ödül ve ceza uygulaması var.
VAR uygulaması nicelik olarak tamam ama nitelik olarak eksikleri bulunuyor.

50 KİŞİDEN GÖRÜŞ ALIYORUZ
MAÇLARDAN sonra tartışmalı pozisyonlar için 50 civarı eski hakem ve gözlemciden görüş isteniyor ve pozisyon ile alakalı genel bir kanaat ortaya konuyor.
HAKEMLER örgütlü şekilde asla hata yapamaz. Bu suçlamaları kabul edemeyiz. Hakemin verdiği karar nihaidir.
YENİ sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda görülen kartlarla ilgili sorun kalkacak.
HAKEMLER maç içerisinde VAR'a gitme sayısına göre olumsuz sicil puanı alıyor.
GRİ pozisyonlarda VAR'a gidilmemesi uygun görülüyor.
VAR kayıtları açıklanırsa kaos olur. Bu nedenle açıklanmayacak.
Tüm bu açıklamalarla ilgili kulüp başkanları da görüşlerini belirttiler ancak genel anlamda bir itiraz olmadı.

ÖZDEMİR: BIRAKMAYACAĞIM
TOPLANTININ ikinci bölümünde ise TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticiler, başkanlarla fikir alışverişinde bulundu. Ana konular lisans talimatı ve ırkçılık sorunu oldu. İstifa iddialarına açıklık getiren Başkan Özdemir, şu mesajları verdi:
NE konuşulduğu hiç umurumda değil. Beni istifaya davet ettiler ama ben işimi yapıyorum.
LISANS ve transfer konusunda kulüplere ceza uygulamasına önümüzdeki sezon başlanacak.
LISANS Kurulu, 30 Nisan- 31 Mayıs tarihleri arasında çalışmalarını tamamlayacak ve 31 Mayıs'ta kulüplerin harcama limitleri açıklanacak.
EĞER limit artırımı konusunda 18 kulüp birden ıslak imza getirirse federasyon, o günün şartlarına göre durumu değerlendirir.
KULLANILAN kredilerin faizi konusunda tekrar bir değerlendirme olabilir

GUİLHERME İÇİN NET CEVAP
YENİ Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, toplantıda Guilherme'nin Trabzonspor'a transferiyle ilgili "Hiç etik olmadı, üzüldük" dedi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da "Biz sadece prosedür neyse onu uyguladık. TFF yönetimi ve hukukçular da burada. Yanlış bir şey mi yaptık" diye sordu. Federasyon yöneticileri de "Oyuncunun lisansı çıktıysa sorun yok demektir" yanıtını verdi.

'BUNU NASIL VERMEZSİNİZ'
TOPLANTIDA tartışmalı pozisyonlar izletilirken, Sivasspor- Başakşehir maçındaki penaltı pozisyonu da gösterildi. Başakşehirli Clichy'nin ceza sahası içinde elle temas ettiği an için 50 kişilik eski hakem ve gözlemcilerden oluşan grubun %88 ile "Penaltı değil" yorumu yaptığı ifade edildi. Bunun üzerine Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Buna nasıl penaltı vermezsiniz? Clichy topu alıp dışarı kadar götürdü. Penaltı verilmesi için daha ne olması gerekiyor" diye konuştu.

BİZİM POZİSYONLAR NEDEN GÖSTERİLMEDİ?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de ligin 16. haftasında F.Bahçe ile karşılaştıkları maçta Serdar Aziz'in, Vida'yı düşürdüğü pozisyonun izletilmemesine tepki göstererek, "Bizim pozisyonlar nerede" diye sordu.

KOÇ 'TOPLANTININ SELAMETİ' İÇİN...
F.BAHÇE'DEN toplantıya katılım olmadı. Kulüpler Birliği Başkanı Sepil, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini aradığını belirterek, "Sayın Koç, şu ortamda toplantının selameti açısından kendisinin katılmasının iyi olmayacağını ifade etti" dedi.

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VAR’a çok giden hakemin siciline kötü puan
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