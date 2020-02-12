VAR’a çok giden hakemin siciline kötü puan

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine dün Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe'den hiçbir yetkilinin gelmediği toplantıda, Kayserispor ve Konyaspor ise başkan düzeyinde katılım yapmadı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden birer kişinin de katıldığı toplantıda, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de hazır bulundu.TOPLANTININ ilk bölümünde dev barkovizyon önündesunum yaptı. 2 saate yakın hakemler ve VAR hakkında açıklama yapanhakemlere görev vermeye başladık. Buna kararlılıkla devam edeceğiz. Sizler de bu uygulamaya destek verin.hakemin her takımın maçını yönetmesi konusunda öncelikli davranılıyor. Bu konuda geri adım atmayacağız.uygulaması nicelik olarak tamam ama nitelik olarak eksikleri bulunuyor.sonra tartışmalı pozisyonlar içingörüş isteniyor ve pozisyon ile alakalı genel bir kanaat ortaya konuyor.örgütlü şekilde asla hata yapamaz.Hakemin verdiği karar nihaidir.sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda görülen kartlarla ilgili sorun kalkacak.maç içerisinde VAR'a gitme sayısına göre olumsuz sicil puanı alıyor.pozisyonlarda VAR'a gidilmemesi uygun görülüyor.kayıtları açıklanırsa kaos olur.TOPLANTININ ikinci bölümünde ise TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticiler, başkanlarla fikir alışverişinde bulundu. Ana konular lisans talimatı ve ırkçılık sorunu oldu. İstifa iddialarına açıklık getiren Başkan Özdemir, şu mesajları verdi:konuşulduğu hiç umurumda değil.ve transfer konusunda kulüplere ceza uygulamasına önümüzdeki sezon başlanacak.Kurulu,tarihleri arasındaçalışmalarını tamamlayacak vekulüplerin harcamalimitleri açıklanacak.limit artırımı konusundafederasyon, o günün şartlarına göre durumu değerlendirir.kredilerin faizi konusunda tekrar bir değerlendirme olabilirYENİ Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, toplantıda Guilherme'nin Trabzonspor'a transferiyle ilgili "Hiç etik olmadı, üzüldük" dedi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da "Biz sadece prosedür neyse onu uyguladık. TFF yönetimi ve hukukçular da burada. Yanlış bir şey mi yaptık" diye sordu. Federasyon yöneticileri de "Oyuncunun lisansı çıktıysa sorun yok demektir" yanıtını verdi.TOPLANTIDA tartışmalı pozisyonlar izletilirken, Sivasspor- Başakşehir maçındaki penaltı pozisyonu da gösterildi. Başakşehirli Clichy'nin ceza sahası içinde elle temas ettiği an içinBunun üzerine Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz,diye konuştu.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de ligin 16. haftasında F.Bahçe ile karşılaştıkları maçtaizletilmemesine tepki göstererek, "Bizim pozisyonlar nerede" diye sordu.F.BAHÇE'DEN toplantıya katılım olmadı. Kulüpler Birliği Başkanı Sepil, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini aradığını belirterek, "Sayın Koç, şu ortamda toplantının selameti açısından kendisinin katılmasının iyi olmayacağını ifade etti" dedi.

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