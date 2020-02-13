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acılı gününde 'i yalnız bırakmadı

teknik direktörü 'in vefat eden kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor camiasından birçok isim Fatih Terim'i yalnız bırakmadı.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 18:31 ABONE OL

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı.

Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'in taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde, Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan da yer aldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Aksu'nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Arda Turan acılı gününde Fatih Terim'i yalnız bırakmadı
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