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öfkesi

U14 Milli Takımı’na Emin ve Adnan çağrılmayınca , ’ı topa tuttu. Kafkas, “Takip ediyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Beşiktaş Tolunay Kafkas öfkesi
TFF Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, U14 Milli Takımı'na Beşiktaş'tan Emin Yaşar ve Adnan Karahisar'ın alınmamasına siyah-beyazlı taraftarın gösterdiği tepki sonrası konuya açıklık getirdi. Kafkas, "U14, resmi yarışması olan bir yaş grubu değil. Açıkladığımız kadro, belli aralıklarla yapacağımız kamplara çağırdığımız kadrolardan sadece biri. Beşiktaşlı oyuncular izlediğimiz, kıymet verdiğimiz isimler. Genç milli takımlarımızın farklı yaş gruplarında Beşiktaş'tan pek çok oyuncu yer alıyor. Tespit edilen oyuncuları sürekli takip edip gelişmelerini izleyeceğiz. Bu çalışmaların sonunda ideal kadroyu oluşturacağız" dedi.
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Beşiktaş Tolunay Kafkas öfkesi
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