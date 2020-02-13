Beşiktaş Tolunay Kafkas öfkesi

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TFF Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, U14 Milli Takımı'na Beşiktaş'tan Emin Yaşar ve Adnan Karahisar'ın alınmamasına siyah-beyazlı taraftarın gösterdiği tepki sonrası konuya açıklık getirdi. Kafkas, "U14, resmi yarışması olan bir yaş grubu değil. Açıkladığımız kadro, belli aralıklarla yapacağımız kamplara çağırdığımız kadrolardan sadece biri.Genç milli takımlarımızın farklı yaş gruplarında Beşiktaş'tan pek çok oyuncu yer alıyor. Tespit edilen oyuncuları sürekli takip edip gelişmelerini izleyeceğiz.dedi.