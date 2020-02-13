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Göztepe maçı kararının ardından 'tan 'ye dört talep

Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında 2-1 mağlup oldukları Göztepe maçının kural iddiası gerekçesiyle yeniden oynanması yönündeki talebinin () tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı açıklama ile TFF'den taleplerde bulundu. Konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesini isteyen Beşiktaş, VAR kayıtlarının açıklanması yönünde geçmiş tarihte TFF Tahkim Kurulu'na yönelttiği talebini yineledi.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 18:35 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 18:52 ABONE OL
Göztepe maçı kararının ardından Beşiktaş'tan TFF'ye dört talep

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

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Göztepe maçı kararının ardından Beşiktaş'tan TFF'ye dört talep
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