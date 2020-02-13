Beşiktaş'ta ilk 11 değişiyor! Sergen Yalçın'dan iki isme kesik

Sergen Yalçın ile yeniden havaya giren Beşiktaş yarın Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maça yoğun tempoda hazırlanıyor. Üst üste aldığı iki galibiyetle zirve ile puan farkını eriten siyah-beyazlılarda kadro değişecek. İki hafta üst üste aynı ilk 11 ile sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, Gaziantep'e karşı hücum hattında performanslarını yeterli bulmadığı Adem Ljajic ile Abdoulay Diaby'i bu kez ilk planları arasına dahil etmedi.



FİZİK GÜCÜNE GÜVENİYOR

Yalçın, Ljajic'in yerine Boateng'i Burak Yılmaz'ın arkasında sahaya sürecek. 32 yaşındaki Ganalı futbolcu ilk maçında attığı golün yanı sıra hücumdaki etkinliğiyle de alkış almıştı. Diaby'nin yerine ise yine son maçta kısa sürede olumlu işler yapıp gol atan Jeremain Lens forma giyecek. Başakşehir'e karşı özellikle orta saha üstünlüğü üzerine planlar yapan Yalçın, Boateng ve Lens'in fizik güçlerinden faydalanmayı hedefliyor.



YÜZLER GÜLÜYOR

Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın dünkü idmanında oyuncuların neşeli hali dikkat çekti. Taktik idmanda atılan goller sonrası futbolcuların sevinçleri teknik heyetin de yüzünü güldürdü.



GÖZLER TFF'DE

Türkiye Futbol Federasyonu, ligin 19. haftasında oynanan Göztepe maçının kural hatası nedeniyle tekrar edilmesini isteyen Beşiktaş'ın başvurusunu görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanacak. Siyahbeyazlılar, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle biten karşılaşmada Hüseyin Göçek'in hakem atışında kural hatası yaptığı gerekçesiyle maçın yeniden oynanmasını istemişti.



ATİBA: 1 YIL DAHA OYNARIM

Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Umut Nayir, Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen 'International Sport Summit'e katılarak soruları yanıtladı. Sergen Yalçın ile iyi bir hava yakaladıklarını söyleyen 37 yaşındaki Atiba, "Futbola 1 yıl daha devam etmek istiyorum" dedi. Umut ise, "Kritik haftalardayız, her şey olabilir. Kazanarak gidip sonunda neler olacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.

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