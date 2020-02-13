Galatasaray'da Falcao antrenmanda takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Türkiye Kupası'nda oynanan maçta tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmana salon açlışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda dinamik ısınma gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada Galatasaray'da taraftarları sevindiren bir gelişme de yaşandı. Takımın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Marcelo Saracchi, kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Sarı-kırmızılı takım, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.