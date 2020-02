Hasan Ali Kaldırım: Dirar solda iyi savaştı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra Kırklareli maçıyla sahaya çıktı. 45 dakika forma giyen oyuncu karşılaşma sonrası soruları yanıtlarken, yokluğunda sol bekte forma giyen Dirar'a geçer not verdi* Advocaat zamanında ben de zorunlu olarak sağ bek oynadım. Hiç kolay değildi. Dirar savaşçı bir oyuncu. Sol bekte değil her yerde oynar, ona güveniyoruz.* Yönetimin sol bek arayışı beni aşan bir konu. Ben hazırım ve şu an oynayacak durumdayım.* Gol atıyoruz ama yetmiyor, daha çok atmalıyız.* Puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Galatasaray derbisi çok önemli.