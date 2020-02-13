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: Dirar solda iyi savaştı

68 gün sonra formasına kavuşan Hasan Ali, yokluğunda sol bekte görev yapan arkadaşı Dirar'a övgüler yağdırdı

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Hasan Ali Kaldırım: Dirar solda iyi savaştı
Fenerbahçe'nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra Kırklareli maçıyla sahaya çıktı. 45 dakika forma giyen oyuncu karşılaşma sonrası soruları yanıtlarken, yokluğunda sol bekte forma giyen Dirar'a geçer not verdi. İşte Hasan Ali'nin satır başları:
* Advocaat zamanında ben de zorunlu olarak sağ bek oynadım. Hiç kolay değildi. Dirar savaşçı bir oyuncu. Sol bekte değil her yerde oynar, ona güveniyoruz.
* Yönetimin sol bek arayışı beni aşan bir konu. Ben hazırım ve şu an oynayacak durumdayım.
* Gol atıyoruz ama yetmiyor, daha çok atmalıyız.
* Puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Galatasaray derbisi çok önemli.
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Hasan Ali Kaldırım: Dirar solda iyi savaştı
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