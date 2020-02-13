İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri ve tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla turun ilk ayağında rakibiyle 0-0 berabere kalan Antalyaspor adını yarı finale yazdırdı.

Antalyaspor yarı finalde Erol Bulut yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bir diğer yarı final eşleşmesinde ise Trabzonspor'un rakibi Fenerbahçe olacak.

Kupada yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart'ta; rövanş karşılaşmaları 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

Final maçı ise 21 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.