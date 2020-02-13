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İşte 'nda yarı final eşleşmeleri ve tarihleri

'un çeyrek final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak kırmızı beyazlı ekibi saf dışı bırakmasıyla kupada yarı final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Antalyaspor ile Aytemiz Alanyapor, ile yarı finalde karşı karşıya gelecekler.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 21:31 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 21:35 ABONE OL
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri ve tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla turun ilk ayağında rakibiyle 0-0 berabere kalan Antalyaspor adını yarı finale yazdırdı.

Antalyaspor yarı finalde Erol Bulut yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bir diğer yarı final eşleşmesinde ise Trabzonspor'un rakibi Fenerbahçe olacak.

Kupada yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart'ta; rövanş karşılaşmaları 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

Final maçı ise 21 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.

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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri ve tarihleri
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