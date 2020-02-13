Kupada heyecan sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

İlkmaçı 5-0 kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak ve Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Sörloth'un forma giyemeyeceği maçta Karadeniz ekibi, 6 sezon sonra kupada yarı final vizesini almayı hedefliyor.0-0biten ilk maçın rövanşında Sivasspor, Antalya'yı konuk edecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Bu arada Sivas'taki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalyaspor'un uçağı Sivas'a inemedi. Takım, Kayseri üzerinden kara yoluyla Sivas'a geçti. Hakem, gözlemci ve temsilciler dün Sivas'a varırken maçla ilgili bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Son kararı hakem verecek.Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.