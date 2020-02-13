İlk yarı bitiminde iki takım teknik heyeti arasında sözlü tartışma yaşandı. 1-1 biten 45 dakika sonrasında Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş arasında tansiyon yükseldi.

HASAN ŞAŞ İLE EROL BULUT ARASINDA SÖZLÜ ATIŞMA

Alanyaspor'un vakit geçirdiğini ve oyunu sürekli durduğunu ifade eden Hasan Şaş'ın Erol Bulut'a "Her şeye itiraz ediyorsunuz, yere yatıyorsunuz" diye çıkıştığı öğrenildi.

Erol Bulut'un ise Hasan Şaş'a "Benim muhatabım sen değilsin" yanıtı vermesi üzerine koridorda tansiyonun yükseldi ancak araya giren kulüp yetkilileri durumu sakinleştirdi.

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