Mesut Özil’in gelecek korkusu!

BUGÜN NELER OLDU

Arsenal'de teknik direktörlüğe Arteta'nın gelişi ile düzenli oynamaya başlayan Mesut Özil, buna rağmen geleceği ile ilgili olumsuz konuştu. ESPN'e röportaj veren Mesut, geleceği hakkında yöneltilen soruya, "Arsenal ile 1,5 yıl daha sözleşmem var. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Geleceği göremiyorum. Şu an yapabileceğim tek şey kendim ve Arsenal'in başarısı için her şeyimi vermek. Gelecekte neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. 2013'ten bu yana Arsenal forması giyen 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 maça çıkarken 2 asistle oynadı. Arsenal kariyerinde ise 250 karşılaşmada 43 gol, 73 asist kaydetti.