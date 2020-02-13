MHK cezayı kesti! 3 isim kadro dışı

Zirve yarışını yakından ilgilendiren, kritik karşılaşmaların oynanacağı 22. haftanın hakemleri açıklandı. MHK atadıkları ve atamadıklarıyla yine konuşulacak kararlara imza attı. 1-1 biten Fenerbahçe-Alanya maçının son dakikasında Mustafa Pektemek'in eline temas eden topta penaltı çalmadığı için
eleştirilen Ümit Öztürk ile bu pozisyonda hakemi VAR'a çağırmayan Serkan Tokat'a görev verilmedi. 1-1 sona eren Sivas-Başakşehir maçında Yiğidolar'ın penaltı isyanına sebep olan
Halis Özkahya, Denizli-Kayseri karşılaşmasına VAR hakemi olarak atandı. G.Birliği-Trabzonspor mücadelesinde Sörloth'a verdiği kırmızı kartla
tepki çeken Hüseyin Göçek de haftayı boş geçti.
AÇILIŞ MAÇI BİTİGEN'İN BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ
mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasında 2-2 biten maçta 4 dakika 17 saniyelik VAR izlemesiyle
uzun süre gündemi meşgul etmiş ve yaklaşık 1 ay görev alamamıştı.
Trabzon-Sivas karşılaşmasına atanan Cüneyt Çakır ise 2015 yılından bu yana ilk kez bordo-mavililerin iç saha maçını yönetecek. Çakır yönetimindeki son 5 iç saha maçında Trabzonspor 3 yenilgi, bir galibiyet, bir de beraberlik almıştı.
Sivasspor ise Cüneyt Çakır'la çıktığı son 6 karşılaşmayı evinde oynadı. 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu.
22. HAFTANIN HAKEMLERİ
YARIN
20.00 M.Başakşehir-Beşiktaş Abdulkadir Bitigen
CUMARTESİ
14.00 Y.Denizli- H.K.Kayseri Özgür Yankaya
17.00 İ.H.Konya-Göztepe Ali Şansalan
20.00 MKE A.Gücü-F.Bahçe Mete Kalkavan
PAZAR
13.30 A.Alanya-G.Birliği Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzon-D.G.Sivas Cüneyt Çakır
19.00 G.Saray-BtcTurk Y.Malatya Alper Ulusoy
PAZARTESİ
20.00 G.Antep FK-Çaykur Rize Ali Palabıyık
20.00 F.TAV Antalya-Kasımpaşa Arda Kardeşler