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cezayı kesti! 3 isim kadro dışı

Skandal kararlara imza atarak ligin altını üstüne getiren isimlere cezayı kesti. , ve haftayı boş geçti. , Denizli-Kayseri maçına VAR hakemi olarak atandı. 5 yıl sonra ’un iç saha maçına verildi

Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
MHK cezayı kesti! 3 isim kadro dışı
Zirve yarışını yakından ilgilendiren, kritik karşılaşmaların oynanacağı 22. haftanın hakemleri açıklandı. MHK atadıkları ve atamadıklarıyla yine konuşulacak kararlara imza attı. 1-1 biten Fenerbahçe-Alanya maçının son dakikasında Mustafa Pektemek'in eline temas eden topta penaltı çalmadığı için eleştirilen Ümit Öztürk ile bu pozisyonda hakemi VAR'a çağırmayan Serkan Tokat'a görev verilmedi. 1-1 sona eren Sivas-Başakşehir maçında Yiğidolar'ın penaltı isyanına sebep olan Halis Özkahya, Denizli-Kayseri karşılaşmasına VAR hakemi olarak atandı. G.Birliği-Trabzonspor mücadelesinde Sörloth'a verdiği kırmızı kartla tepki çeken Hüseyin Göçek de haftayı boş geçti.

AÇILIŞ MAÇI BİTİGEN'İN BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ
mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasında 2-2 biten maçta 4 dakika 17 saniyelik VAR izlemesiyle uzun süre gündemi meşgul etmiş ve yaklaşık 1 ay görev alamamıştı.
Trabzon-Sivas karşılaşmasına atanan Cüneyt Çakır ise 2015 yılından bu yana ilk kez bordo-mavililerin iç saha maçını yönetecek. Çakır yönetimindeki son 5 iç saha maçında Trabzonspor 3 yenilgi, bir galibiyet, bir de beraberlik almıştı. Sivasspor ise Cüneyt Çakır'la çıktığı son 6 karşılaşmayı evinde oynadı. 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu.

22. HAFTANIN HAKEMLERİ

YARIN
20.00 M.Başakşehir-Beşiktaş Abdulkadir Bitigen

CUMARTESİ
14.00 Y.Denizli- H.K.Kayseri Özgür Yankaya
17.00 İ.H.Konya-Göztepe Ali Şansalan
20.00 MKE A.Gücü-F.Bahçe Mete Kalkavan

PAZAR
13.30 A.Alanya-G.Birliği Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzon-D.G.Sivas Cüneyt Çakır
19.00 G.Saray-BtcTurk Y.Malatya Alper Ulusoy

PAZARTESİ
20.00 G.Antep FK-Çaykur Rize Ali Palabıyık
20.00 F.TAV Antalya-Kasımpaşa Arda Kardeşler

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MHK cezayı kesti! 3 isim kadro dışı
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