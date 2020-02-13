MHK cezayı kesti! 3 isim kadro dışı

Zirve yarışını yakından ilgilendiren, kritik karşılaşmaların oynanacağı 22. haftanın hakemleri açıklandı. MHK atadıkları ve atamadıklarıyla yine konuşulacak kararlara imza attı.eleştirilen Ümit Öztürk ile bu pozisyonda hakemi VAR'a çağırmayan Serkan Tokat'a görev verilmedi.Halis Özkahya, Denizli-Kayseri karşılaşmasına VAR hakemi olarak atandı.tepki çeken Hüseyin Göçek de haftayı boş geçti.mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasında 2-2 biten maçtauzun süre gündemi meşgul etmiş ve yaklaşık 1 ay görev alamamıştı.Trabzon-Sivas karşılaşmasına atanan Cüneyt Çakır ise 2015 yılından bu yana ilk kez bordo-mavililerin iç saha maçını yönetecek.Sivasspor ise Cüneyt Çakır'la çıktığı son 6 karşılaşmayı evinde oynadı. 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu.20.00 M.Başakşehir-Beşiktaş Abdulkadir Bitigen14.00 Y.Denizli- H.K.Kayseri Özgür Yankaya17.00 İ.H.Konya-Göztepe Ali Şansalan20.00 MKE A.Gücü-F.Bahçe Mete Kalkavan13.30 A.Alanya-G.Birliği Atilla Karaoğlan16.00 Trabzon-D.G.Sivas Cüneyt Çakır19.00 G.Saray-BtcTurk Y.Malatya Alper Ulusoy20.00 G.Antep FK-Çaykur Rize Ali Palabıyık20.00 F.TAV Antalya-Kasımpaşa Arda Kardeşler

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