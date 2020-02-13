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Resmi açıklama geldi! İşte yeni takımı...

ile yolları ayrılan ’nın Milli Takımı’nın başına geçeceği konuşuluyordu. Azerbaycan Futbol Federasyonu da bu iddiaları doğruladı ve Avcı’nın için aday isimlerden biri olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 14:22 ABONE OL
Resmi açıklama geldi! İşte yeni takımı...

Beşiktaş ile yolları ayrıldıktan sonra yeni rotasının neresi olacağı merakla beklenen Abdullah Avcı'nın ismi Azerbaycan Milli Takımı ile anılmaya başlarken, konuyla ilgili Azeriler'den ilk açıklama geldi. Nikola Jurcevic'in ayrılmasının ardından boşta olan Azerbaycan A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne getirilmek istendiği iddia edilmişti.

LİSTE KISALTILDI, AVCI YER ALDI
Azerbaycan Futbol Federasyonu Medya ve Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Firuz Abdulla, Azeri basınına yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adam ile ilgilendiklerini doğruladı. Öncelikle teknik direktör adayları ile ilgili geniş bir liste hazırlandığını belirten Abdulla, sonrasında bu listede eleme yapılarak küçültüldüğünü, geriye kalan isimler arasında Avcı'nın da bulunduğunu söyledi.

'AVCI, ADAY LİSTESİNDE VAR'
Kısaltılmış listenin bir sonraki yönetim toplantılarında gündeme geleceğini belirten Firuz Abdulla, "Türk teknik adam Abdullah Avcı'nın milli takım başantrenörü olarak atanacağı ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim ki, gerçekten milli takıma adayların kısa listesinde yer alıyor. Ancak federasyon, şu ana kadar kendisiyle henüz bir görüşme gerçekleştirmedi" diye konuştu.

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Resmi açıklama geldi! İşte yeni takımı...
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