Sivasspor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor ile karşılaşıyor. 19.15'te başlayacak ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çavuş yapacak. VAR hakemi Zorbay Küçük, AVAR ise Cevdet Kömürcüoğlu

Müsabaka A Spor ve sabahspor.com'dan naklen yayınlanacak.

Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Mert Hakan, Yasin, Fernando, Yatabare

Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Ersan, Eren, Charles, Ufuk, Harun, Doğukan, Amilton, Gustavo