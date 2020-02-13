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- maçının ilk 11'leri belli oldu

çeyrek final rövanş maçında Demir Grup , 'u konuk ediyor. Turun Antalya'da oynanan ilk ayağında taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. 19.15'te başlayacak karşılaşmayı A Spor ve sabahspor.com'dan canlı izleyebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 18:51 ABONE OL
Sivasspor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor ile karşılaşıyor. 19.15'te başlayacak ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çavuş yapacak. VAR hakemi Zorbay Küçük, AVAR ise Cevdet Kömürcüoğlu

Müsabaka A Spor ve sabahspor.com'dan naklen yayınlanacak.

Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Mert Hakan, Yasin, Fernando, Yatabare

Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Ersan, Eren, Charles, Ufuk, Harun, Doğukan, Amilton, Gustavo

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Sivasspor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
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