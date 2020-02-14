Ahmet Nur Çebi 67 milyon verdi Fikret Orman’a borç ödendi

BUGÜN NELER OLDU

30 Ekim–31 Aralık tarihleri arasındaki rapora göre Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'ın kasasınakoyduğu belirtildi. Üç aydan daha kısa sürede çok ciddi bir para girdisi sağlayanTabloda dikkat çeken bir diğer detay ise eski başkan Fikret Orman'ın alacağı olan 356 bin TL'nin ödenmiş olması.Mali tabloya göre toplam borç 2 milyar 961 milyon TL oldu. Beşiktaş'ın alacakları düşüldüğünde net borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğu kayda alındı. Siyah-beyazlılarda 30 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında personel sayısının 551'den 514'e düştüğü ve 456 bin TL aylık tasarrufun sağlandığı kaydedildi.