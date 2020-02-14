Barcelona Getafe hangi kanalda? İspanya La Liga Barcelona Getafe maçı ne zaman ve saat kaçta?

İspanya La Liga 24. hafta maçları kapsamında Barcelona Getafe ile karşılaşacak. Öte yandan bu keyifli karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler Barcelona Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Barcelona Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

BARCELONA GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga 24. hafta Barcelona Getafe maçı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;