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4 - 0 MAÇ SONUCU

'nın 22'inci haftasında sahasında 'u konuk etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Lucien Favre'nin ekibi Borussia Dortmund taraftarı önünde zorlu karşılaşmada sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Dortmund'un gollerini , , ve 'dan geldi. Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 42 yaptı, Eintracht Frankfurt ise 28 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 00:30 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 00:32 ABONE OL
Borussia Dortmund 4 - 0 Eintracht Frankfurt MAÇ SONUCU

Geçtiğimiz hafta nefes kesen karşılaşmada deplasmanda Bayer Leverkusen'e 4-3'lük skorla mağlup olan Borussia Dortmund, 22'inci haftada sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı.

Taraftarı önünde şampiyonluk yarışını sürdürebilmek için karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Borussia Dortmund, sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı.

Dortmund bu sonuçla puanını 42'ye çıkardı ve maç fazlasıyla lider Bayern Münih'in 1 puan gerisinde kendisine yer buldu.

Borussia Dortmund'a Eintracht Frankfurt karşısında galibiyeti getiren golleri Lukasz Piszczek, Jadon Sancho, Erling Haaland ve Raphael Guerreiro kaydetti.


HAALAND GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Zorlu karşılaşmada 79 dakika süre alan Norveçli golcü Erling Haaland bu karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı. Almanya Bundesliga'da çıktığı 5 karşılaşmada 8 gol atmayı başardı.

Borussia Dortmund gelecek hafta deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak. Eintracht Frankfurt ise sahasında Union Berlin'i konuk edecek.

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Borussia Dortmund 4 - 0 Eintracht Frankfurt MAÇ SONUCU
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