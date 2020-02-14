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'den Diagne açıklaması: Kapı şu anda kapalı!

'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında 13 milyon Euro'ya edilen , sezon başında 'nın takımına kiralanmıştı. Burada istenmeyen adam ilan edilen golcü futbolcunun geleceği merak konusu olmuştu. Club Brugge teknik direktörü yaptığı açıklamada, "Diagne'ye kapı şu anda kapalı, evet. Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 21:33 ABONE OL
Club Brugge'den Diagne açıklaması: Kapı şu anda kapalı!

Club Brugge Teknik Direktörü Phillippe Clement, Waasland-Beveren maçı öncesinde Galatasaray'dan kiraladıkları ve "kadro dışı" bıraktığı Mbaye Diagne ile ilgili soruları yanıtladı.

Senegalli oyuncunun durumu ile ilgilenmediğini kaydeden teknik adam, "Diagne takımdan ayrı çalışıyor. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben, takımda bizimle birlikte idman yapan oyuncularla ilgileniyorum" dedi.

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"EVET, KAPI ŞU ANDA KAPALI"

"Diagne'ye kapı kapalı mı?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Clement, "Kapı şu anda kapalı, evet. Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne, devre arası transfer döneminin sona ermesinin ardından "Pişmanım" diyerek özür dilemiş ancak Club Brugge tarafından bu özür kabul edilmemişti.

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Club Brugge'den Diagne açıklaması: Kapı şu anda kapalı!
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