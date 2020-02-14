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şoku!

Ağrıları nedeniyle dün MR’ı çekilen ve sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen , 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Garry Rodrigues şoku!
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesinde beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Akşam yapılan antrenmanda ağrı hisseden Garry Rodrigues idmanı yarıda bıraktı. Yıldız oyuncunun çekilen MR'ında sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. 4 ile 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Rodrigues, bu kritik süreçte Galatasaray maçında da forma giyemeyecek. Sezonun ilk yarısındaki derbiyi de kaçıran Rodrigues, sakatlığı sebebiyle Kadıköy'deki zorlu mücadelede de takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, tecrübeli kanat oyuncusunun yerine Deniz Türüç'ü hazırlaması bekleniyor.
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Garry Rodrigues şoku!
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