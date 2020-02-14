Garry Rodrigues şoku!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesinde beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Akşam yapılan antrenmanda ağrı hisseden Garry Rodrigues idmanı yarıda bıraktı. Yıldız oyuncunun çekilen MR'ında sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.Sezonun ilk yarısındaki derbiyi de kaçıran Rodrigues, sakatlığı sebebiyle Kadıköy'deki zorlu mücadelede de takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, tecrübeli kanat oyuncusunun yerinehazırlaması bekleniyor.