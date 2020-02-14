Güle oynaya turladı

GUİLHERME

Hüseyin Çimşir, Sörloth'a kesilen ceza için "Hakem vermeyince futbolcu adaletini kendi arıyor. Ama bizim takım 1 oyuncudan oluşmuyor" dedirabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Erzurumsopr maçının ardından yaptığı açıklamada Sörloth'a verilen cezayı da değerlendirdi. Çimşir,dedi. Genç hoca ayrıca, "Yeni oyuncularımızı gördük. Önümüzde bir Sivasspor maçı var onu düşünüyoruz.Korkulacak önemli bir sorunu yok" diye konuştu.Malatyaspor formasıyla 5'i lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 7 golü olan Guilherme, Trabzonspor'da siftahı iki golle yaptı. Yıldız futbolcu, ikinci kez fileleri havalandırdığı pozisyonda ayağı kayınca omuzunu direğe çarptı. Oyuna devam etmek isteyen ancak 2 dakika dayanabilen Brezilyalı 50'de yerini Safa'ya bıraktı. Guilherme'nin durumu bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.TÜRKIYE Kupası'nda 10 yıllık özlemi bitirmek isteyen Trabzonspor yarı final vizesini aldı. İlk maç 3-4-5 Mart tarihinden birinde Trabzon'da oynanacak. Geçen sezon çeyrek finalde Ümraniye'ye elenen, 2017-18'de Son 16'da Konyaspor yenilgisiyle kupaya veda eden Trabzonspor, en son 2012-13'de final oynayıp Fenerbahçe'ye yenilmişti. Bordomavililer, 2009-10'da ise sarı-lacivertlileri devirip bu kulvardaki son şampiyonluğunu elde etmişti.FORVET oyuncularından yoksun olarak sahaya çıkan ve üçlü defans kurgusunu ilk kez deneyen Hüseyin Çimşir, belli ki oyuncularına bu maçın kendileri için bir fırsat olduğunu ve bunu iyi değerlendirmeleri gerektiğini iyi ezberletmiş.Maçta iki gol atan yeni transfer, sıkışan oyunlarda takviye, ligimizin klasiği olan 1-0'ı bulduğunuz ama 2. golü bulmakta zorlandığınız maçlarda skoru dilediğiniz seviyeye getirme, takımı rahatlatma anlamında çok iyi bir örnek oyuncu olacağını gösterdi.'in ise bugüne kadar ki kariyerini bir kenara koyarak kendisine yeni bir sayfa açması gerekiyor. İki yeni stoperda oldukça olumlu izlenimler verdi. Özellikle de Da Costa'nın tecrübesi ile kısa sürede formayı alması sürpriz olmaz. Son dönemde popülerleşmeye başlayan üçlü savunma kurgusunu deneyen Trabzonspor'un forvetsiz çıktığı maçı da farklı kazanması ofansif gücünün göstergesi oldu.Görünen o ki yarı final maçları yüksek adrenalin içerisinde oynanacak.