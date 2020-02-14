Lemina planı hazır

BUGÜN NELER OLDU

Sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Lemina'dan çok memnun kalan Galatasaray, Gabonlu futbolcunun bonservisini Southampton'dan almak istiyor.Galatasaray ise 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Eğer İngiliz kulübü bu rakama razı olmazsa Lemina'yı da tıpkı Luyindama) gibi zorunlu satın alma opsiyonu ile yüksek bir bedelle kiralamak için harekete geçilecek ve