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MAÇ SONUCU 2-2

1. Lig'in 22'inci haftasında sahasında 'u konuk etti. Zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Altınordu'nun gollerini ve kaydetti. Osmanlıspor'un golleri ise ve kaydetti. Bu sonuçla Altınordu puanını 24, Osmanlıspor 18'e yükseltti.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 21:03 ABONE OL
MAÇ SONUCU Altınordu 2-2 Osmanlıspor

TFF 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Altınordu, Osmanlıspor'u konuk etti.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Altınordu'nun gollerini 9. dakikada Metehan Mimaroğlu ve 88. dakikada Ravil Tagir kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 17. dakikada Halil İbrahim Esen ve 21. dakikada Jovan Blagojevic kaydetti.

Altınordu, bu beraberlikle puanını 24 yaptı. Ligde 4 maçtır kazanamayan Osmanlıspor ise 18 puana yükseldi.

Altınordu, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Osmanlıspor ise Menemen Belediye'yi ağırlayacak.

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MAÇ SONUCU Altınordu 2-2 Osmanlıspor
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