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1 - 0 MAÇ SONUCU

Ligue 1'in 25'inci hafta açılış maçında sahasında  ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma Robert Moreno'nun ekibi Monaco'nun 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Monaco'ya galibiyeti getiren golü geçtiğimiz yıl forması giyen Islam Slimani attı. Bu sonuçla Monaco puanını 38 yaptı. Montpellier ise 37 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 00:55 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 00:56 ABONE OL
Monaco 1 - 0 Montpellier MAÇ SONUCU

Fransa'da 25'inci hafta Monaco - Montpellier karşılaşmasıyla açıldı. Stade Louis'de oynanan zorlu karşılaşma Monaco'nun 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Monaco'ya galibiyeti getiren golü Slimani kaydetti.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken Islam Slimani, Fransa'da kendini buldu. Monaco formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan Slimani takımına 8 gol 7 asistlik performansla katkı sağladı.


MONACO 3'TE 3 YAPTI

Fransa Ligue 1'de çıktığı son 3 karşılaşmada 3 galibiyet alan Monaco puanını da 38 yaptı. Monaco gelecek hafta deplasmanda Dijon ile karşılaşacak.

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Monaco 1 - 0 Montpellier MAÇ SONUCU
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