Ne dizaynı 7 takım yarışıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Süper Lig'den, EURO 2020'ye, yabancı sınırından hakem tartışmalarına kadarİşte Güneş'in Haber Global'deki sözleri:* 7 takım şampiyonluk yarışında, her takım şikâyetçi.Hatalar var elbette ama bu işin doğasında zaten hata var.* Devlet birinin öne çıkmasını istiyorsa zaten yapar.* Merih Demiral sinerjisi ile takıma çok fazla katkı yapan bir oyuncuydu* Borçların sebebi yabancı oyuncular.* Mustafa Reşit Akçay'ın kafasında farklı bir düşünce olmaz. Trabzonspor maçına çıktığında en çok o kazanmak ister.* Hakemlerin hatası var mı, var ama sürekli onları konuşuyoruz.

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