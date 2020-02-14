Ne dizaynı 7 takım yarışıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Süper Lig'den, EURO 2020'ye, yabancı sınırından hakem tartışmalarına kadar gündemdeki konulara çarpıcı yorumlarda bulundu.
İşte Güneş'in Haber Global'deki sözleri:
* 7 takım şampiyonluk yarışında, her takım şikâyetçi. Ligde dizayn yok, olsaydı iki takım önde olurdu. Demek ki böyle bir şey yok.
Hatalar var elbette ama bu işin doğasında zaten hata var.
* Devlet birinin öne çıkmasını istiyorsa zaten yapar. Cumhurbaşkanı Rizeli, Rizespor şampiyon mu olsun? Cumhurbaşkanı, Kasımpaşalı o zaman Kasımpaşa şampiyon olsun! Böyle bir şey olabilir mi?
* Merih Demiral sinerjisi ile takıma çok fazla katkı yapan bir oyuncuydu gelmesini isterim ama oynayabilir mi bilmiyorum.
FALCAO'YU OYNATMA BAKALIM!
* Borçların sebebi yabancı oyuncular. 4 yabancı alıyoruz, yarısı oynamıyor. 6-7 yabancı oyuncu yeter. Falcao'yu oynatma bakalım hadi? Adem'i oynat, Falcao'yu beklet! Ne zaman oynar Adem, Falcao kötü olduğunda oynar!
* Mustafa Reşit Akçay'ın kafasında farklı bir düşünce olmaz. Trabzonspor maçına çıktığında en çok o kazanmak ister. Beşiktaş'a geldiğimde en büyük Beşiktaş'tı, Bursaspor'a geldiğimde en büyük Bursaspor'du.
* Hakemlerin hatası var mı, var ama sürekli onları konuşuyoruz. En az payı alan hakemler ama en çok konuşulan da hakemler!