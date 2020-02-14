Okan Buruk'tan maç sonu Beşiktaş itirafı!

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, kazandıkları Beşiktaş mücadeelesini yorumladı. Lider olmalarına rağmen çok iyi işler yapamadıklarını belirten Buruk, "Bazen kazanırsınız ama istediğiniz oyun olmaz. Beşiktaş bizden daha iyiydi. Onları tebrik ediyorum" dedi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Maçı izlerken de gördük, veriler de onu söylüyor, birçok şeyi rakibimizden kötü yaptık. 2. ve 3. golü bulma şansı da geldi ama açık açık söylüyorum biz daha iyi olmalıyız. Kazandıkları için oyuncularımı tebrik etmeliyim ama bir yandan da oyun olarak toparlanmalıyız. Perşembe çok önemli bir maçımız var, bu tabii moral olacak bize. Kötü oynarken de kazanabilmek önemlidir bazen. 2 takım için de birçok pozisyon çıktı. İki takım da kaliteli işler yapmadı. Maç kazanırsınız ama bazen mutlu olmazsanız. Bugün biraz bunu yaşıyorum. Bu maç çok önemliydi. Oyun anlamında sergileyememek üzdü. Biz daha iyi bir takımız. Beşiktaş iyi futbol oynadı. Teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederim. Veriler de bunu gösteriyor. Birçok konuda Beşiktaş bizden daha iyiydi.

OKAN BURUK, SERGEN YALÇIN KARŞISINDA İLK KEZ KAZANDI

Sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı çıktığı 7. maçta ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Zirve yarışında önemli bir galibiyet elde eden turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinin en özel üç puanlarından birini almış oldu. Öyle ki Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı çıktığı 7. maçta ilk kez gülen taraf olmayı başardı.

Bundan önce Sergen Yalçın'ın takımlarıyla Başakşehir, Rizespor, Elazığspor ve Gaziantepspor'un başında 6 müsabakada mücadele eden Okan Buruk, 4 yenilgi, 2 beraberlik alabilmişti. Kaynak: Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini aldı - Beşiktaş Haberleri