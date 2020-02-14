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Quaresma'dan itirafı! 'ta...

'nın yıldız futbolcusu , ile oynanacak karşılaşma öncesi birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'daki geleceğinden yıllarına, 'ye attığı gollerden 'e kadar birçok konuda özel itiraflarda bulundu. Quaresma ayrıca olursa Beşiktaş'ta çalışmak istediğine de değinirken, 'nun Beşiktaş'a gelip gelmeyeceğine yönelik de konuştu. İşte Quaresma'nın açıklamalarının tamamı...

Giriş Tarihi: 14.2.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 13:10 ABONE OL
Quaresma'dan Cristiano Ronaldo itirafı! Beşiktaş'ta...

ANTALYA KARŞISINDA GALİBİYET İSTİYORUZ

'de yarın başlayacak 22'nci hafta öncesi 16 puanla 17'nci sırada bulunan , pazartesi günü deplasmanda 19 puanla 15'inci basamakta yer alan Fraport TAV ile karşılaşacak. Kritik karşılaşmayla ilgili hazırlıklarını anlatan İstanbul ekibinin 36 yaşındaki oyuncusu , tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Quaresma, Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Önem derecesi çok yüksek bir maç oynayacağımızın farkındayız çünkü bulunduğumuz durum itibarıyla bizim rekabet ettiğimiz kulüplerden biri. O yüzden orada puan kaybına herhangi bir tahammülümüz yok. Oraya gittiğimizde de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız çünkü zaten yeterince puan kaybettik ve tehlike bölgesinin içerisindeyiz. Bulunduğumuz yerden bir an önce çıkmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetler de aynı zamanda tekrar özgüven kazanmamıza yardımcı olacak. Bu yüzden Antalya karşısında galibiyet istiyoruz diye konuştu.

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Quaresma'dan Cristiano Ronaldo itirafı! Beşiktaş'ta...
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