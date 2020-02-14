Quaresma'dan Cristiano Ronaldo itirafı! Beşiktaş'ta...

ANTALYA KARŞISINDA GALİBİYET İSTİYORUZ

Süper Lig'de yarın başlayacak 22'nci hafta öncesi 16 puanla 17'nci sırada bulunan Kasımpaşa, pazartesi günü deplasmanda 19 puanla 15'inci basamakta yer alan Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Kritik karşılaşmayla ilgili hazırlıklarını anlatan İstanbul ekibinin 36 yaşındaki oyuncusu Ricardo Quaresma, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Quaresma, Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Önem derecesi çok yüksek bir maç oynayacağımızın farkındayız çünkü bulunduğumuz durum itibarıyla Antalya bizim rekabet ettiğimiz kulüplerden biri. O yüzden orada puan kaybına herhangi bir tahammülümüz yok. Oraya gittiğimizde de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız çünkü zaten yeterince puan kaybettik ve tehlike bölgesinin içerisindeyiz. Bulunduğumuz yerden bir an önce çıkmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetler de aynı zamanda tekrar özgüven kazanmamıza yardımcı olacak. Bu yüzden Antalya karşısında galibiyet istiyoruz diye konuştu.