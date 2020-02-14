Radamel Falcao bomba gibi döndü

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun dün takımla idmana çıkması ve hazır görüntüsü yüzleri güldürdü. Kolombiyalı süper yıldızın Fenerbahçe derbisi öncesi ligdeFalcao'nun Kadıköy'de ise ilk 11'de olması bekleniyor. Sakatlığını atlatan bir başka isim Marcelo Saracchi'nin ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dahilinde antrenman yaptığı kaydedildi.KOLOMBİYA Milli Takımı'nın eski antrenörlerinden Nestor Lorenzo, Radamel Falcao'ya destek verdi. Kolombiya basınına konuşan Lorenzo,ifadelerini kullandı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı takımda 15 resmi maçta oynayan Falcao, 6 kez ağları sarstı.KUPADAKI Alanya rövanşının son bölümünde kırmızı kart gören Mariano, ligdeki Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü. Bu maçtagörev yapacak. Saracchi'yi F.Bahçe'ye saklayacak Fatih Terim, sol beke de Ömer'i çekecek.

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