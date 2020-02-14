Radamel Falcao bomba gibi döndü

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun dün takımla idmana çıkması ve hazır görüntüsü yüzleri güldürdü. Kolombiyalı süper yıldızın Fenerbahçe derbisi öncesi ligde pazar günü Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçın kadrosuna alınacağı ve ikinci yarıda forma giyebileceği ifade edildi.
Falcao'nun Kadıköy'de ise ilk 11'de olması bekleniyor. Sakatlığını atlatan bir başka isim Marcelo Saracchi'nin ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dahilinde antrenman yaptığı kaydedildi.
Kolombiya'dan destek: Forvetler onu izlesin
KOLOMBİYA Milli Takımı'nın eski antrenörlerinden Nestor Lorenzo, Radamel Falcao'ya destek verdi. Kolombiya basınına konuşan Lorenzo, "Falcao bence forvet oyuncuları için bir kılavuz. Bir yeğenim var, ona Falcao videolarını izlemesini söylüyorum. Yaptığı 10 hareketin 9'u doğru. Falcao, ileride forvetlerin hocalığını yapmalı"
ifadelerini kullandı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı takımda 15 resmi maçta oynayan Falcao, 6 kez ağları sarstı.
Linnes sağa Ömer sola...
KUPADAKI Alanya rövanşının son bölümünde kırmızı kart gören Mariano, ligdeki Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü. Bu maçta Mariano'nun yerine sağ bekte Linnes
görev yapacak. Saracchi'yi F.Bahçe'ye saklayacak Fatih Terim, sol beke de Ömer'i çekecek.