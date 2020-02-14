Terim’i acı gününde yalnız bırakmadılar

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu, son yolculuğuna uğurlandı. Aksu için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına,Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'in taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde, Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan da yer aldı. Kılınan namazın ardından Aksu'nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.Arda Turan mezarlığa gelen ilk isimlerden biriydi. (solda) Fulya Terim de annesini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı