Valencia 2 - 2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 24. hafta mücadelesinde Valencia, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti.
Mestella'da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Maçta 15. dakikada Llorente Valencia adına gol perdesini açan isim oldu. 40. dakikada Gabriel Paulista skora dengeyi getirdi. Partey, 43'teki golüyle ilk yarıyı Atletico Madrid'in üstünlüğüyle bitmesini sağladı.
59. dakiada sahneye çıkan isim Valencia adına Kondogbia oldu ve maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid 40 puana yükselirken Valencia ise puanını 38'e çıkardı.