Adem Ljajic kulübede Boateng ilk 11’de

Siyah-beyazlılar Başakşehir deplasmanına farklı bir kadro ile çıktı. Cezalı Gökhan'ın yerine sağ bekte Jeremain Lens görev alırken teknik direktör Sergen Yalçın, bu hamlesi ile Başakşehir'in hücum silahı Elia'yı durdurmanın hesaplarını yaptı. Geçtiğimiz hafta ağları bulan yeni transfer Boateng ise Adem Ljajic'in yerine sahaya ilk 11'de çıktı.56 Topla Buluşma3 Şut0 İsabetli Şut14 İkili Mücadele7 Kazandığı İkili Mücadele3 Şut PasıSağ bek olarak görev yapan Jeremain Lens şanssız bir yenilgi aldıklarını söyledi: "Takım olarak hayâl kırıklığı yaşadık. İlk yarıdaki oyuna bakarsak bundan fazlasını hak ettik. Kontratakla çok iyi çıkıyorlar. Bir fırsat yakaladılar ve golü attılar. Biz daha çok fırsat bulduk ama golü atamadık. Koç bana sağ bekte görev verdi, ben de elimden geleni yaptım."BaşakşehirTeknik Direktörü Okan Buruk, kötü oynarken kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi. "Bu haftalar çok kritik haftalar. Herkes birbiriyle oynayacak. Buradan en fazla puanla çıkan takım avantajı yakalar. Çekişmenin olması futbol için çok güzel. Bunun saha dışına çıktığını görüyorum. Çok fazla komplo teorisi var, futbola odaklanmalıyız" dedi.Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Sergen Yalçın'ı devirdi. Buruk daha önce sahadan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrılmıştı.Karşılaşma öncesinde Başakşehir sahaya İdlib'de şehit olan askerlerimizi anmak için pankartla çıktı. Seremoniyeyazılı pankartla çıkan turuncu- lacivertli oyunculara tribünler alkışla karşılık verdi. Öte yandan Başakşehir tribünlerinde boşluklar göze çarparken siyah-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri doldurdu.eski yıldızı Ricardo Quaresma, kariyerine yönelik yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi. Kasımpaşa forması giyen 36 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımla bağının hep olduğunu belirtip, "Futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş ile yollarım kesişebilir. Eğer bir gün teknik direktörlük yaparsam tabii ki Beşiktaş'ta çalışmak isterim" diye konuştu. Yıldız futbolcu yakın arkadaşı Ronaldo ile alakalı ise, "Beşiktaş'a gelir mi, hiçbir şey söylemem mümkün değil çünkü Türkiye'de oynamamış, bulunmamış bir oyuncudan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.Başakşehir-Beşiktaş maçında özel bir konuk da tribündeydi. Doğuştan görme engelli 15 yaşındaki Ömer Aydın, ilk kez takımının maçını Beşiktaş tribünde izlemek istedi. Ömer kendisine ayrılan yerde maçı takip ederken Bursaspor taraftarı bir polis memuru da karşılaşmayı an be an anlatarak genç taraftarın hayallerini gerçeğe dönüştürdü.