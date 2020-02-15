Altay Bayındır: Galatasaray maçına odaklanmalıyız

Altay Bayındır'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Çok fazla söyleyebilecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Haftaya derbi oynayacağız. Bugünü unutup derbi maçına odaklanmalıyız. Oradan alacağımız puanlarla tekrar kendimize gelip, çıkış yakalayıp, devamını getirmemiz gerekiyor. Takımca gerekli durumları konuşup biran önce kendimize gelip, daha fazla çalışıp, iyi performansla galip gelmek için mücadele edeceğiz. Ne varsa bir an önce çözüp Fenerbahçemize yakışır futbol oynamalıyız. Büyük bir sorumluluk altındayız .Dolayısıyla haftaya iyi değerlendirip, Galatasaray maçından 3 puanı almamız gerekiyor."