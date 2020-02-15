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Başakşehir'in 'ndeki rakibi liginde puan kaybetti

son 32 turunda 'in rakibi olan Portekiz'in takımı, ulusal liginde Rio Ave ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu maçın ardından Portekiz liginde Sporting Lizbon 36 puanla 4. sırada, Rio Ave ise 33 puanla 5 sırada yer alıyor.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 16.2.2020 02:18 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 02:20 ABONE OL
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon liginde puan kaybetti

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 21. haftasında Sporting Lizbon, deplasmanda Rio Ave ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Lucas Piazon'un golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı. Sporting Lizbon'da Sebastian Coates maçın 71. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Sporting Lizbon'un beraberlik golünü 84. dakikada penaltıdan Jovane Cabral kaydetti.

Portekiz liginde Sporting Lizbon 36 puanla 4. sırada, Rio Ave ise 33 puanla 5 sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşacak.

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Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon liginde puan kaybetti
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