İşte Ersun Yanal'ın Ankaragücü maçı planı

GÜRCAN

RODRİGUES'TEN

TEPKİ

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in sakatlığının ardından teknik direktör Ersun Yanal, kadroda önemli değişikliklere gidiyor. Tecrübeli teknik adamın elinde kanat oyuncusu kalmaması nedeniyle Nabil Dirar'ı bu mücadelede sağ açıkta kullanacağı öğrenildi.Fenerbahçe'de diğer kanatta ise belirsizlik var. Teknik direktör Ersun Yanal'ınilearasında bir seçim yapacağı ve bunun kararını maç günü vereceği kaydedildi.Kadronun diğer bölümlerinde ise değişiklik beklenmiyor. Kalede Altay olacak.Orta alanda Gustavo-Ozan, kanatlarda Dirar ile Deniz veya Tolga, hücumda ise Kruse ve Muriqi görev alacak.Emre, ilk 11'e dahil olursa Dirar sol bekte, Hasan Ali kulübede başlayacak. Kanatlarda Deniz veya Tolga yer alırken,Rodrigues Fenerbahçe'yi rakip sahaya hızlı taşıyan ve direkt kaleye giden bir oyuncu. Özellikle takımın temposunda yokluğu sorunlara neden olabilir. Her şeyden öte kulübede olması bile bir hamle şansıydı. Galatasaray derbisi öncesinde teknik direktör Ersun Yanal için bir silahının azalması demek. Ne Deniz ne de Dirar o bölgenin oyuncusu...Sol üst arka adalesindeki 2. derece yırtık nedeniyle 5 ila 6 hafta arasında takımdan uzak kalacak olan Rodrigues, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, "Eski takımı Galatasaray'a karşı oynamamak için sakatlandı" iddialarına İnstagram'dan şu yanıtı verdi: "Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların hayal kırıklığını ve üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemlerde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştırmıyorum."Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı Ankaragücü maçı öncesinde üç isim sarı kart sınırında bulunuyor. Kaleci Altay Bayındır'ın yanı sıra Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi, Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler. Teknik heyet, bu üç oyuncuyla özel olarak görüştü ve gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.Fenerbahçe bu sezon 11 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 15 puan topladı.