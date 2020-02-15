Premier Lig devi Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba ile ilgili menajer Mino Raiola önemli açıklamalarda bulundu. Raiaola, Tuttosport'a verdiği demeçte Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyen yıldız için eski kulübü Juventus ile temaslarda bulunduğunu itiraf etti.

"MANCHESTER UNİTED ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE ETMİYOR"

Raiola, konuşmasının başında, "Gülümsemesini hiç kaybetmedi ama Manchester United Şampiyonlar Ligi veya Premier Lig şampiyonluğu için mücadele etmiyor. Paul'un en üst seviyede kalmak istediğini kabul etmemek benim açımdan yanlış olur. Pogba, her şeyden önce elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak ve sezon sonunda kalması gerekip gerekmediğini göreceğiz." dedi.

"NEDVED VE JUVENTUS İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Pogba hakkında konuşmaya devam eden Raiola, "Pavel Nedved (Juventus Başkan Yardımcısı) ve Juventus Yönetimi ile, Paul Pogba ve diğer oyuncularla ilgili pek çok şey konuşuyorum." dedi.

"BAŞKA KULÜPLER DE VAR"

Raiola, Pogba'nın transferine ilişkin yaptığı açıklamanın sonunda, "Juventus ile birlikte Paul için başka kulüpler de devrede ama şu anda kendisi Manchester United ile birlikte. Şunu söyleyebilirim ki, tıpkı Zlatan Ibrahimovic gibi Paul da, İtalya'yı 2. evi gibi görüyor. Ancak bu meseleyi EURO 2020'den sonra konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Paul Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla toplamda çıktığı 8 müsabakada 2 asist üretirken 610 dakika sahada kalmıştı.