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Kritik maçta güldü! Manisa 1-3 Samsunspor | MAÇ SONUCU

2. Lig’i ’ta lider , deplasmanda Manisa ’yı 3-1’lik skorla devirdi. Bu sonuçla Samsunspor, lider olduğu Beyaz Grup’ta en yakın takipçisi Manisa BBSK ile olan puan farkını 5’e çıkardı.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 16:55 ABONE OL
Kritik maçta Samsunspor güldü! Manisa BBSK 1-3 Samsunspor | MAÇ SONUCU

Samsunspor, 1. Lig'e çıkma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye 2. Ligi'nin 23. haftasına lider olarak giren ve en yakın takipçisi Manisa BBSK ile karşılaşan Samsunspor, rakibini deplasmanda devirdi. İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikadada Erhan Kara (KK), 64. dakikada Burak Çalık ve 74. dakikada Bahattin Köse kaydetti. Manisa BBSK'nın golü ise 83. dakikada Sinan Kurumuş'tan geldi.

Bu sonuçla, Samsunspor puanını 58'e çıkarırken Manisa BBSK ise 53 puanda kaldı.

23 haftalık süreçte sadece 9 gol yiyen,1 mağlubiyet alan ve son 5 maçından da galibiyetle ayrılan Samsunspor, Türkiye 1. Ligi'ne emin adımlarla ilerliyor. Samsunspor'un golcü ismi Bahattin Köse de, bu maçta gol sayısını 18'e çıkardı ve gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti.

OFSPOR 1 - 3 KOCAELİSPOR MAÇ SONUCU

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Kritik maçta Samsunspor güldü! Manisa BBSK 1-3 Samsunspor | MAÇ SONUCU
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