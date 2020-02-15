Sergen Yalçın’dan gözdağı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hiçbir şey yapmayan takıma karşı kaybettiklerini söyleyip oyuncularına gözdağı verdi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Beşiktaş böyle kaybetmez. Bazı oyuncular biraz daha sorumluluk almalı. Ne yazık ki bazı futbolcular inişli çıkışlı grafik sergiliyor. Puan olarak geride kaldık. Zor maçları kazanamazsan bir yere gelemezsin. Biz göreve başladığımızda zaten camianın ve takımın durumu ortadaydı. Kalan haftalar bütün oyuncularımız için kriter olacak. Önümüzdeki sezon kiminle devam edip etmeyeceğimiz kalan haftalarda belli olacak. Performansa, antrenmanlara ve kaliteye göre değerlendirme yapacağız."
Sergen Yalçın, Burak'ın direkt soyunma odasına gitmesiyle ilgili ise "Bunlar normal şeyler. Kızmış ya da yorulmuş olabilir. Oyuncular 180-200 nabızla oynuyor"
yorumunu yaptı.
FRİKİĞİ ÖYLE ATAMAZSIN!
Futbolculuğunda frikik ustası olan Yalçın, son dakikalardaki pozisyon için, "Frikikte topla Caner'in mesafesi çok kısaydı. İki adımdan o frikiği atamazsın. Biraz daha geriden gelmen gerekirdi. O yüzden sinirlendim" yorumunu yaptı.