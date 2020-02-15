Sergen Yalçın’dan gözdağı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hiçbir şey yapmayan takıma karşı kaybettiklerini söyleyip oyuncularına gözdağı verdi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Beşiktaş böyle kaybetmez. Bazı oyuncular biraz daha sorumluluk almalı. Ne yazık ki bazı futbolcular inişli çıkışlı grafik sergiliyor. Puan olarak geride kaldık. Zor maçları kazanamazsan bir yere gelemezsin.Sergen Yalçın, Burak'ın direkt soyunma odasına gitmesiyle ilgili iseyorumunu yaptı.Futbolculuğunda frikik ustası olan Yalçın, son dakikalardaki pozisyon için, "Frikikte topla Caner'in mesafesi çok kısaydı. İki adımdan o frikiği atamazsın. Biraz daha geriden gelmen gerekirdi. O yüzden sinirlendim" yorumunu yaptı.