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Sivasspor, maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, 'in 22. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 15.2.2020 14:30 ABONE OL
Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan futbolcular, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmayla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün hava yoluyla Trabzon'a giderek kampa girecek.

Medical Park Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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