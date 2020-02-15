VAR’da devrim kapıda

VAR sistemi ile birlikte futbol sahalarında yeni bir dönem başlarken gelişmeler de devam ediyor. VAR odasının sahaya müdahalesi ve kararların netleşmesi her geçen gün artarken tartışmalar da aynı hızla artıyor. Takımlar daha önce orta ve yan hakemlere yönelen eleştirilerini artık VAR odasına yöneltirken Avrupa'nın genelinde yaşanan tartışmalar sonrası kritik adım İtalya'dan geldi. İtalya Futbol Federasyonu, FIFA ile temasa geçerek takımlara maçlarda itiraz hakkı verilmesi için adım attı. Maçta pozisyonlarda takımlara belli sayıda itiraz hakkı verilecek ve takımlar istedikleri pozisyonda VAR'a itiraz edip pozisyonun izlenmesini isteyebilecek. Serie A ekiplerinin bu kararı desteklediği ve FIFA'nın IFAB ile yapılacak görüşmeler sonrasında Çizme'ye bu konuda izin vermesi bekleniyor.



NBA'DE DE İTİRAZ BAŞLADI

İlk olarak İtalya'da denenmesi planlanan bu sistem başka spor dallarında da kullanılıyor. Özellikle tenis ve voleybolda takımların ve sporcuların itiraz hakkı bulunurken, NBA'de de artık takımların maç içinde bir itiraz hakları var.

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