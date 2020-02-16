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'tan galibiyet yorumu

'un Ganalı futbolcusu Mensah, maçında iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 16.2.2020 10:50 ABONE OL
Bernard Mensah'tan galibiyet yorumu

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Mensah, Denizlispor maçında iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 22.haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0'lık sonuçla mağlup ederek hafta sonra kazanan Hes Kablo Kayserispor'da moraller yükseldi.
Maçın tek golünü atan Sapunaru'ya asisti yapan Bernard Mensah, iyi futbol oynayarak kazandıklarını söyledi. Maç sonrasında konuşan Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, "Maça çok iyi başlayamadık ama sonrasında oyuna adapte olduk. Organize bir takım olduk. Bir kaç maçtır şansımız yaver gitmemişti. Denizlispor karşısında şansımız da yanımızdaydı. İyi oynadık. İyi mücadele edip kazandık. Önümüzde 2 maç evimizde olacak. O maçları da kazanıp ligdeki çıkışımızı sürdüreceğiz. Ligde kalmayı başaracağız" dedi.

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Bernard Mensah'tan galibiyet yorumu
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