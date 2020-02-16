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Bu Rodrigues bir başka!

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Bu Rodrigues bir başka!
Ankaragücü'nün devre arasında Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues, performansıyla parmak ısırtıyor. 24 yaşındaki Lüksemburglu forvet dün Fenerbahçe savunmasını adeta dağıttı ve attığı nefis golle galibiyetin mimarı oldu. 1.8 milyon Euro piyasa değeri olan Rodrigues, Ankaragücü'nde 3 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.



10 YIL SONRA 'GÜCÜ'NÜ GÖSTERDİ
Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 8 lig maçının birini kazanan Ankaragücü (3B-4M), tek galibiyetini Aralık 2010'da (2-1) almıştı. Dün aynı sonuçla rakibini 10 yıl sonra yenerken, maç sonu büyük sevinç yaşadı.
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