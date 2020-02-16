Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe | İZLE

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayan dev final heyecanı, A Spor'da yaşanıyor...

DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY'I, FENERBAHÇE TÜRK TELEKOM'U ELEDİ

Yarı finalde Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşan Darüşşafaka Tekfen, sarı-kırmızılı takımı 85-71 yenerek finale yükseldi. Bir diğer finalist Fenerbahçe Beko ise yarı finalde Türk Telekom ile karşı karşıya geldi ve sarı-lacivertliler rakibini 83-81 yenmişti.

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, toplamda 6 kez bu organizasyonda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı finalde Muhafızgücü'ne üstünlük sağlayarak kazanmıştı. Bundan sonra yapılan 24 kupa mücadelesinde 1993-1994, 1996-1997 ve 1998-1999 sezonlarında final oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, kupayı kazanamadı.

2009-2010 sezonunda, 10 sezon sonra kupada final oynayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 72-68 yenerek 43 yıl aradan sonra kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'ı 81-72 mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda Eskişehir'de oynanan finalde Galatasaray'ı 63-57 yenerek kupada şampiyonluk yaşadı.

2015-2016 sezonunda Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67-65 mağlup ederek 5. kupasını kaldıran Fenerbahçe, geçen sezon ise Ankara'da yapılan finalde Anadolu Efes'i 80-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Kupada şampiyonluğu bulunmayan Darüşşafaka ise 3. kez finalde mücadele edecek. Yeşil-siyahlı ekip, 2001-2002 sezonunda finalde Anadolu Efes'e, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'ye mağlup oldu.





EN FAZLA ANADOLU EFES KAZANDI

Anadolu Efes, 11 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor.

Kupada 15 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım oldu.

Türkiye Kupası'nı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2014-2015 sezonunda da kupada mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, en son 2017-2018 sezonunda finalde TOFAŞ'ı yenerek, 11. kupasını müzesine götürdü.