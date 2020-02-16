Fenerbahçe kan kaybediyor!

* Fenerbahçe bu sezon 12. deplasman maçını oynadı ama değişen hiçbir şey yok. Sürekli aynı hatayı yapıyor...
* Yine ilk bireysel hatayla geriye düşüldü. Ardından Ozan'la beraberlik fırsatı kaçırıldı.
Devamında rakibin direnci arttıkça,
Fenerbahçe, mental olarak disiplinden
koptu. Bir takımın bu kadar kolay dağılması
çok normal bir durum değil.
* Ersun Yanal, elinde sol bek olmasına rağmen Dirar'la başladı. Tolga ısrarı hiç sonuç vermezken, 11'de oynatmaya devam etti.
Bu ısrarlar, şampiyonluk yolunda büyük yara almasına sebep oldu. Gustavo'nun sarı kart cezası her şeyin tuzu biberi oldu.
* Galatasaray derbisi iki takım için de sezon finali gibi... Ersun Yanal için ise Fenerbahçe kariyerinin finali olabilir.
* Son paragraf Ankaragücü'ne... Sessiz sedasız devre arasının en iyi transferini yapmışlar. Gerson, futboluyla üç büyükte de rahat rahat 11 oynar.
Michalak ve Lobzhanidze
de mükemmel takviyeler. Transferde
ders alınması gereken bir takım.
TARAFTAR YANAL'I BİTİRDİ
Ankara'dan eli boş dönerek Galatasaray derbisi öncesi zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de hedefin ilk sırasında Ersun Yanal vardı.
Ortaya konan kötü futbola isyan sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada tecrübeli çalıştırıcı için, "Artık yeter! Kredisi bu maçla bitmiştir… Yanal'a verilen destek kimseye verilmedi ancak yine de olmadı.
Gelmeni çok istedik ama artık git. İstifa etmezsen yazıklar olsun! Güle Güle Yanal" yorumları yaptılar. Bu tepkilerle Ersun Yanal, Twitter'da en çok konuşulanlar listesine zirveden giriş yaptı. Dünya listesinde ise ilk 3'te yer aldı.
BÖYLE DEVAM EDEMEZ
Son 4 maçta 4 gol atan ve serisi Ankara'da biten Max Kruse, "Kötü bir sonuç aldık böyle devam ettiremeyiz. Bireysel performansımla ilgili konuşmak istemiyorum çünkü biz bir takımız. Derbide daha iyi olmalıyız" dedi.
SUSKUN
Süper Lig'de 21 maça çıkıp 12 gol atan Vedat Muriqi, son 3 karşılaşmada suskun kaldı. Kosovalı yıldız, Trabzonspor ve Alanya'dan sonra Ankaragücü mücadelesinde de fileleri havalandıramadı. Oyuncu daha önce iki kez ikişer hafta sessiz kalmıştı.
CAN PAZARI
Son 3 maçta 2 yenilgi (Trabzon, A.Gücü), bir beraberlik (Alanya) alan Fenerbahçe'yi gelecek haftalarda biri derbi, diğeri küme düşme hattında yer alan takımlarla oynayacağı birbirinden zorlu maçlar bekliyor:
Galatasaray
Antalya (d)
Denizli
Konya (d)
Kayseri
Kasımpaşa (d)
Y.Malatya
Kaleci Altay karşılaşma sonrası, "Derbide alacağımız puanlarla çıkışa geçmemiz gerekiyor. Söyleyecek fazla bir şey yok. Çok üzgünüz. Daha çok çalışıp, kendimize gelmemiz gerek" diye konuştu.