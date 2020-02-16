Fenerbahçe kan kaybediyor!

YANAL'I

* Fenerbahçe bu sezon 12. deplasman maçını oynadı ama değişen hiçbir şey yok. Sürekli aynı hatayı yapıyor...* Yine ilk bireysel hatayla geriye düşüldü.Devamında rakibin direnci arttıkça,Fenerbahçe, mental olarak disiplindenkoptu. Bir takımın bu kadar kolay dağılmasıçok normal bir durum değil.* Ersun Yanal, elinde sol bek olmasına rağmen Dirar'la başladı.Bu ısrarlar, şampiyonluk yolunda büyük yara almasına sebep oldu. Gustavo'nun sarı kart cezası her şeyin tuzu biberi oldu.* Galatasaray derbisi iki takım için de sezon finali gibi... Ersun Yanal için ise Fenerbahçe kariyerinin finali olabilir.* Son paragraf Ankaragücü'ne... Sessiz sedasız devre arasının en iyi transferini yapmışlar.Michalak ve Lobzhanidzede mükemmel takviyeler. Transferdeders alınması gereken bir takım.Ankara'dan eli boş dönerek Galatasaray derbisi öncesi zirve yarışında ağır yara alanOrtaya konan kötü futbola isyan sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada tecrübeli çalıştırıcı için, "Artık yeter! Kredisi bu maçla bitmiştir…Gelmeni çok istedik ama artık git. İstifa etmezsen yazıklar olsun! Güle Güle Yanal" yorumları yaptılar. Bu tepkilerle Ersun Yanal, Twitter'da en çok konuşulanlar listesine zirveden giriş yaptı.Son 4 maçta 4 gol atan ve serisi Ankara'da biten Max Kruse, "Kötü bir sonuç aldık böyle devam ettiremeyiz. Bireysel performansımla ilgili konuşmak istemiyorum çünkü biz bir takımız. Derbide daha iyi olmalıyız" dedi.Süper Lig'de 21 maça çıkıp 12 gol atan Vedat Muriqi, son 3 karşılaşmada suskun kaldı. Kosovalı yıldız, Trabzonspor ve Alanya'dan sonra Ankaragücü mücadelesinde de fileleri havalandıramadı. Oyuncu daha önce iki kez ikişer hafta sessiz kalmıştı.Son 3 maçta 2 yenilgi (Trabzon, A.Gücü), bir beraberlik (Alanya) alan Fenerbahçe'yi gelecek haftalarda biri derbi, diğeri küme düşme hattında yer alan takımlarla oynayacağı birbirinden zorlu maçlar bekliyor:GalatasarayAntalya (d)DenizliKonya (d)KayseriKasımpaşa (d)Y.MalatyaKaleci Altay karşılaşma sonrası, "Derbide alacağımız puanlarla çıkışa geçmemiz gerekiyor. Söyleyecek fazla bir şey yok. Çok üzgünüz. Daha çok çalışıp, kendimize gelmemiz gerek" diye konuştu.