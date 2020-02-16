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Galatasaray teknik direktörü 'den sakatlık açıklaması: ...

Galatasaray teknik direktörü , Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından sakatlığı sebebiyle son dakikalarda yerini Ahmet Çalık'a bırakan 'nın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. "Lemina'nın karın adalesinde sıkıntı var gibi düşünüyordum ama arka adale gibi görünüyor, doktorla görüştüm" diyen Fatih Terim, "Önemli bir oyuncu ama aldığı sorumluluk ve pozisyonu herkesin yapabileceği bir iş değil" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16.2.2020 21:35 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 21:50 ABONE OL
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den sakatlık açıklaması: Mario Lemina...

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu maç 15-20 dakika Falcao'yu denedik. Onun da dönmesi sevindirici. Genel olarak memnunum takımdan. Her an her kayıpta çalkantıya uğramanız veya bu fikstürün aşağılarına gitmeniz muhtemelken bu kadar kritik dönemde sorumluluk alıp çok iyi oynayıp kazanmak önemli."

"Lemina'nın karın adalesinde sıkıntı var gibi düşünüyordum ama arka adale gibi görünüyor, doktorla görüştüm. Önemli bir oyuncu ama aldığı sorumluluk ve pozisyonu herkesin yapabileceği bir iş değil. Sıkıntı çıksa da Galatasaray takımı her yerde herkesle oynar."

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarımızla beraber yürüyüşümüz devam edecek."

. GALATASARAY 1 - 0 YENİ MALATYASPOR (MAÇ SONUCU)

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den sakatlık açıklaması: Mario Lemina...
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