Göztepe Konyaspor’u yıktı

BUGÜN NELER OLDU

Aykut Kocaman'ın yerine göreve getirilen Bülent Korkmaz yönetiminde ilk maçına çıkanDüşme hattından uzaklaşmak isteyen yeşilbeyazlı ekip, 34'te Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekip 39'da Serdar Gürler ile eşitliği sağladı: 1-1. İkinci yarıda ise 69'da Andre Castro, 74'te ise Halil Akbunar ağları havalandırarak Göztepe'yi 3-1 galibiyete taşıdı.Bir maçı eksik olan Göztepe ise 33 puana yükseldi.Sahaya atılan yabancı madde Göztepe'nin genç kalecisi Arda'nın başını yardı. Alpaslan, takım arkadaşının durumunu böyle paylaştı.