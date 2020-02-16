Göztepe Konyaspor’u yıktı

Aykut Kocaman'ın yerine göreve getirilen Bülent Korkmaz yönetiminde ilk maçına çıkan İttifak Holding Konyaspor, sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu.
Düşme hattından uzaklaşmak isteyen yeşilbeyazlı ekip, 34'te Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekip 39'da Serdar Gürler ile eşitliği sağladı: 1-1. İkinci yarıda ise 69'da Andre Castro, 74'te ise Halil Akbunar ağları havalandırarak Göztepe'yi 3-1 galibiyete taşıdı. Son 4 maçını da kazanamayan Konyaspor, 20 puanda kaldı.
Bir maçı eksik olan Göztepe ise 33 puana yükseldi.
ÇİRKİN OLAY
Sahaya atılan yabancı madde Göztepe'nin genç kalecisi Arda'nın başını yardı. Alpaslan, takım arkadaşının durumunu böyle paylaştı.